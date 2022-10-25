Путин поручил наладить координацию между всеми структурами

Президент России Владимир Путин заявил он необходимости обеспечить широкую и глубокую координацию между всеми структурами - и экономическим, и силовым блоком, и регионами, сообщает пресс-служба Кремля.

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На совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск он отметил, что это нужно для более быстрого решения вопросов, связанных с обеспечением специальной военной операции и борьбой с санкциями.

«Это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причём самой разной направленности», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что именно для этого и был создан координационный совет.

Ранее Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСпецоперацияПравительство РоссииВладимир Путин
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