Путин поручил наладить координацию между всеми структурами
Президент России Владимир Путин заявил он необходимости обеспечить широкую и глубокую координацию между всеми структурами - и экономическим, и силовым блоком, и регионами, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск он отметил, что это нужно для более быстрого решения вопросов, связанных с обеспечением специальной военной операции и борьбой с санкциями.
«Это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причём самой разной направленности», - подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что именно для этого и был создан координационный совет.
Ранее Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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