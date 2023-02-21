Путин: на боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы

«Неделю назад мною был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», - сказал российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в ядерной войне нельзя одержать победу, сообщает RT.