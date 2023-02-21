Путин: на боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы
21 февраля 202313:49
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство были поставлены новые стратегические комплексы.
«Неделю назад мною был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», - сказал российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию.
Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в ядерной войне нельзя одержать победу, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru