Путин: на боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство были поставлены новые стратегические комплексы.

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«Неделю назад мною был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», - сказал российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в ядерной войне нельзя одержать победу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВооруженные Силы РФБаллистическая РакетаЯдерное ОружиеВладимир Путин
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