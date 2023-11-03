Путин поприветствовал муфтия Крганова словами «алейкум ас-салям»
3 ноября 202316:39
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты поприветствовал главу Духовного собрания мусульман страны муфтия Альбира Крганова словами «алейкум ас-салям».
«Уважаемый Владимир Владимирович, салам алейкум», - обратился муфтий к президенту.
В ответ Путин поприветствовал Крганова фразой «алейкум ас-салям».
Ранее российский лидер напомнил, что в стране неуважение к Корану является преступлением. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru