Путин поприветствовал муфтия Крганова словами «алейкум ас-салям»

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты поприветствовал главу Духовного собрания мусульман страны муфтия Альбира Крганова словами «алейкум ас-салям».

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«Уважаемый Владимир Владимирович, салам алейкум», - обратился муфтий к президенту.

В ответ Путин поприветствовал Крганова фразой «алейкум ас-салям».

Ранее российский лидер напомнил, что в стране неуважение к Корану является преступлением. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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