Путин поправил форму офицеру с «ядерным чемоданчиком»

Российский лидер поправил форму и пожал руку офицеру во время своего визита в Дагестан. Позже оказалось, что в руках у военного был тот самый «чемодан с кнопкой».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Teletgram-каналом Shot заявил, что Путин всегда контролирует ядерные силы страны.

Ранее стало известно, что президент России прилетел в Дербент, где провел совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, передает «Радиоточка НСН».

