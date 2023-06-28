Путин поправил форму офицеру с «ядерным чемоданчиком»
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего визита в Дербент поприветствовал офицера, который отвечает за «чемодан с кнопкой».
Российский лидер поправил форму и пожал руку офицеру во время своего визита в Дагестан. Позже оказалось, что в руках у военного был тот самый «чемодан с кнопкой».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Teletgram-каналом Shot заявил, что Путин всегда контролирует ядерные силы страны.
Ранее стало известно, что президент России прилетел в Дербент, где провел совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, передает «Радиоточка НСН».
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