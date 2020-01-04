Путин пообещал заняться проблемой доходов россиян
Президент России Владимир Путин в подготовке послания главы государства Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом российский лидер рассказал в беседе с ТАСС.
Однако президент не стал раскрывать содержание документа, объяснив это тем, что пока послание находится в проработке.
Путин уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», пишут Известия.
«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», - заявил президент.
Ранее миллиардер и президент российского холдингa по недвижимости Араз Агaлaров возмутился маленькими пенсиями и заработными платами в России. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН скептически отнесся к предложению миллиардера Араза Агаларова повысить доходы россиян.
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