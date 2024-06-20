Путин: Москва заинтересована в долгосрочных поставках углеводородов во Вьетнам
Россия готова наладить прямые поставки углеводородов на постоянной основе во Вьетнам, в том числе и сжиженного природного газа, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинем, сообщает РИА Новости.
Глава российского государства отметил эффективную работу совместных российско-вьетнамских предприятий в сфере энергетики, работающих, в том числе, на континентальном шельфе азиатской страны.
Путин также подтвердил заинтересованность Москвы в новых проектах, в частности, участии в модернизации вьетнамских гидроэлектростанций.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Вьетнам перейдут на расчеты в нацвалютах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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