Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы

Россия готова выйти из Совета Европы, если ее присутствию там не рады. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Финляндии. Москва, отметил глава государства, «не рвется» в эту организацию.

Путин при этом отметил, что в случае выхода России из Совета Европы граждане РФ не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. По его словам, такой путь не является общим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, не сможет помешать возвращению России в «Большую восьмерку».

