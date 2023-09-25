Санду обвинила РФ в подготовке вмешательства в выборы в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке вмешательства во всеобщие местные выборы в республике.
«Я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране», - сказала глава государства в эфире телеканала TV8.
По ее словам, государственные органы республики готовятся к возможному вмешательству. Она выразила надежду, что правоохранительные органы будут серьезно относиться к любым фактам коррупции в ходе голосования.
В интервью телеканалу TVR Moldova спикер парламента и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу предложил разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru