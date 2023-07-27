Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Президент России Владимир Путин преподнес ценный подарок лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Главы государств встретились в рамках второго саммита «Россия - Африка».

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Российский лидер подарил зимбабвийскому коллеге вертолет. Об этом сообщило министерство информации африканской страны.

Путин назвал Зимбабве надежным союзником России. По его словам, у двух стран есть хорошие перспективы сотрудничества в разных отраслях.

Мнангагве назвал РФ последовательным союзником Зимбабве. Он выразил признательность за поставку российских вертолетов.

Саммит «Россия - Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организован экономический и гуманитарный форум, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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