Путин подарил президенту Зимбабве вертолет
Президент России Владимир Путин преподнес ценный подарок лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Главы государств встретились в рамках второго саммита «Россия - Африка».
Российский лидер подарил зимбабвийскому коллеге вертолет. Об этом сообщило министерство информации африканской страны.
Путин назвал Зимбабве надежным союзником России. По его словам, у двух стран есть хорошие перспективы сотрудничества в разных отраслях.
Мнангагве назвал РФ последовательным союзником Зимбабве. Он выразил признательность за поставку российских вертолетов.
Саммит «Россия - Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организован экономический и гуманитарный форум, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru