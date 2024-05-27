Путин пообещал обеспечить достойные условия работающим в РФ узбекистанцам

По его словам, в России «ценят тот существенный вклад», который узбекистанцы вносят в развитие российской экономики, особенно в строительстве и ЖКХ, а также транспортно-логистической сфере.

«Российские власти... будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас гражданам Узбекистана достойные условия труда и соцзащиты», - пообещал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва продолжит взаимодействовать с Ташкентом «по всем актуальным вопросам миграционной сферы».

Ранее Путин указал, что в российских вузах обучаются свыше 63 тысяч студентов из Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

