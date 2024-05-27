Путин: Доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%

Доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Он отметил, что страны последовательно переходят на национальные валюты в своих расчетах, поэтому указанная доля продолжает расти.

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До этого Путин заявил, что более 90% торговли России и Белоруссии сегодня осуществляются в национальных валютах. По его словам, во время председательства в СНГ в 2024 году Россия постарается расширить расчеты с партнерами в нацвалютах. По мнению президента, это позволит укрепить финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.

Также глава государства пообещал обратить особое внимание на межгосударственного экономического партнерства. По словам Путина, с января по октябрь 2023 года товарооборот между странами увеличился на 2% и достиг $83,7 млрд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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