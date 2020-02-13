Путин пообещал не допустить однополых браков в России

13 февраля 202017:27

Президент России Владимир Путин заявил, что не допустит регистрации в стране однополых браков до тех пор, пока он возглавляет государство. Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, сообщает Ura.ru

Путин надеется сохранить слово «мама» в русском языке

Президент также заявил, что считает правильной инициативу о закреплении в основном законе положения о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

«Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и родителя №2 — будет мама и папа», - подчеркнул глава государства.

Также в ходе встречи Путин поддержал идею о проведении дня голосования по поправкам в Конституцию в будний день, который будет объявлен выходным. Как ранее сообщала «Свободная пресса», голосование может состояться в 20-е числа апреля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Однополые БракиПутинКонституция