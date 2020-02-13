Путин пообещал не допустить однополых браков в России
Президент России Владимир Путин заявил, что не допустит регистрации в стране однополых браков до тех пор, пока он возглавляет государство. Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, сообщает Ura.ru
Президент также заявил, что считает правильной инициативу о закреплении в основном законе положения о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.
«Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и родителя №2 — будет мама и папа», - подчеркнул глава государства.
Также в ходе встречи Путин поддержал идею о проведении дня голосования по поправкам в Конституцию в будний день, который будет объявлен выходным. Как ранее сообщала «Свободная пресса», голосование может состояться в 20-е числа апреля.
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