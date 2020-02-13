Путин пообещал не допустить однополых браков в России

Президент также заявил, что считает правильной инициативу о закреплении в основном законе положения о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

«Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и родителя №2 — будет мама и папа», - подчеркнул глава государства.

Также в ходе встречи Путин поддержал идею о проведении дня голосования по поправкам в Конституцию в будний день, который будет объявлен выходным. Как ранее сообщала «Свободная пресса», голосование может состояться в 20-е числа апреля.

