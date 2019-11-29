Путин надеется сохранить слово «мама» в русском языке

Президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство по поводу сохранности в русском языке слова «мама». Об этом он рассказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, пишет ТАСС.

«Вы сказали, что слово “мама” невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили — “родитель номер один”, “родитель номер два”. Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — заявил российский лидер.

Добавим, в некоторых западных странах такие слова как «мать» и «отец» в документах заменяют на бесполые «родитель №1» и «родитель №2». Это происходит чаще всего в связи с ростом количества однополых браков в Европе.

