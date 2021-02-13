В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений

По словам чиновника, Киев будет прилагать все усилия для соблюдения достигнутых договоренностей.

Ермак считает, что в переговорах по Донбассу прогресс, хоть и небольшой, все же есть.

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — цитирует Ермака Газета.ru.

Украинский чиновник считает, что с момента подписания Минских соглашений ощутимые результаты отсутствуют.

Ранее Ермак заявил, что главную роль в прекращении огня на Донбассе сыграли США.

