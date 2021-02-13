В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений

Минские соглашения в их нынешнем виде практически невозможно выполнить. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Укринформ».

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По словам чиновника, Киев будет прилагать все усилия для соблюдения достигнутых договоренностей.

Ермак считает, что в переговорах по Донбассу прогресс, хоть и небольшой, все же есть.

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — цитирует Ермака Газета.ru.

Украинский чиновник считает, что с момента подписания Минских соглашений ощутимые результаты отсутствуют.

Ранее Ермак заявил, что главную роль в прекращении огня на Донбассе сыграли США.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Минские СоглашенияДонбассВойна В Донбассе
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