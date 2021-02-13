В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
Минские соглашения в их нынешнем виде практически невозможно выполнить. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Укринформ».
По словам чиновника, Киев будет прилагать все усилия для соблюдения достигнутых договоренностей.
Ермак считает, что в переговорах по Донбассу прогресс, хоть и небольшой, все же есть.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — цитирует Ермака Газета.ru.
Украинский чиновник считает, что с момента подписания Минских соглашений ощутимые результаты отсутствуют.
Ранее Ермак заявил, что главную роль в прекращении огня на Донбассе сыграли США.
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