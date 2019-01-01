Путин пообещал Асаду поддержку в противодействии террористам в Сирии
Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с 75-летнием установления дипломатических отношений между странами, сообщает РИА «Новости».
Президент России заверил сирийского коллегу, что будет оказывать содействие Сирии в защите суверенитета и обеспечении безопасности, а также восстановлении страны.
«Совместными усилиями нанесем окончательное поражение силам террора в Сирии», —написал Путин.
Напомним, грaждaнскaя войнa в Сирии нaчaлaсь весной 2011 годa. Основные учaстники конфликтa — прaвительственные силы, выступaющие нa стороне действующего президентa Башара Асада, тaк нaзывaемaя умереннaя оппозиция и ислaмистские группировки. Оппозицию поддерживaют США и европейские стрaны, Россия помогaет прaвительству Aсaдa.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров пояснил НСН, почему сирийская проблема существует долгие годы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Вице-спикер правительства Сахалинской области лишился поста после драки
- «Мстители: Финал» бьет рекорд сборов «Аватара»
- На «Нашествии» состоялся грандиозный космический флэшмоб. ФОТО
- В Росгвардии прокомментировали столкновение с фанатами «Спартака»
- Белоруссия опровергла данные ВСУ о российских военных в Чернобыльской зоне