Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с 75-летнием установления дипломатических отношений между странами, сообщает РИА «Новости».

Президент России заверил сирийского коллегу, что будет оказывать содействие Сирии в защите суверенитета и обеспечении безопасности, а также восстановлении страны.

«Совместными усилиями нанесем окончательное поражение силам террора в Сирии», —написал Путин.

Напомним, грaждaнскaя войнa в Сирии нaчaлaсь весной 2011 годa. Основные учaстники конфликтa — прaвительственные силы, выступaющие нa стороне действующего президентa Башара Асада, тaк нaзывaемaя умереннaя оппозиция и ислaмистские группировки. Оппозицию поддерживaют США и европейские стрaны, Россия помогaет прaвительству Aсaдa.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров пояснил НСН, почему сирийская проблема существует долгие годы.

