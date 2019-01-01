Заявления Сирии о «последнем этапе войны» назвали пропагандой

«Есть проблемы Идлиба, которые, судя по всему, трудно решаемые. Там 50 тысяч боевиков и три миллиона населения. Боевиков поддерживает Турция, которая должна была взять на себя обязательства, но не выполняет. И Турция оккупирует еще ряд территорий, например, Африн. Есть еще северо-восток Сирии. 25 территорий, где сосредоточены значительные материальные ресурсы сельского хозяйства, энергетики, и до 70% газа и нефти контролируют Сирийские демократические силы, основу которых составляют курды под эгидой Соединённых Штатов. Сирийскому правительству надо думать, как экономику восстанавливать», — отметил востоковед.

Собеседник НСН добавил, что по оценкам международного сообщества, для восстановления сирийской экономики необходимо от 350 до 400 миллиардов долларов. Эксперт предупредил, что если этот процесс провалится, то в стране вполне возможен новый этап борьбы с правительством.

Напомним, что в Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. В ходе полномасштабной гражданской войны, в которую перерос конфликт, окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в РФ «Исламское государство». В многолетнем противостоянии Россия помогает правительству Асада, а Соединенные Штаты и европейские страны поддерживают оппозицию

