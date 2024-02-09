Путин: Польша закрыла газопровод Ямал - Европа
Польша закрыла поставки топлива по газопроводу Ямал - Европа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Говоря о том, что Германия не возобновляет работу уцелевшей трубы трубопровода «Северный поток-2», Путин указал, что по маршруту Ямал - Европа можно поставлять большой поток газа.
«Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев», — подчеркнул российский лидер.
Как отметил Путин, Варшава получает деньги из общеевропейских фондов, основным донором в них выступает Германия. По словам президента, ФРГ «кормит Польшу в известной степени», при этом польская сторона «взяла и закрыла» трубопровод на Германию. Путин добавил, что не понимает причин подобных действий.
Ранее президент РФ заявил, что Москва готова подавать газ по одной «живой-здоровой» трубе «Северного потока-2», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru