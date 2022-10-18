Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ

Ранее Гросси рассказал, что он намерен посетить Россию и хочет снова встретиться с Путиным «как можно скорее».

Говоря о возможности новых переговоров российского лидера и главы МАГАТЭ, Песков отметил, что пока в графике Путина нет такой встречи.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что предыдущая встреча Путина и Гросси «была весьма оперативно согласована», и при необходимости «с этим проблем не будет».

