Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ

Президент Владимир Путин не планирует новую встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гросси заявил о желании встретиться с Путиным

Ранее Гросси рассказал, что он намерен посетить Россию и хочет снова встретиться с Путиным «как можно скорее».

Говоря о возможности новых переговоров российского лидера и главы МАГАТЭ, Песков отметил, что пока в графике Путина нет такой встречи.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что предыдущая встреча Путина и Гросси «была весьма оперативно согласована», и при необходимости «с этим проблем не будет».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭДмитрий ПесковВладимир Путин
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