Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ
Президент Владимир Путин не планирует новую встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Гросси рассказал, что он намерен посетить Россию и хочет снова встретиться с Путиным «как можно скорее».
Говоря о возможности новых переговоров российского лидера и главы МАГАТЭ, Песков отметил, что пока в графике Путина нет такой встречи.
Вместе с тем представитель Кремля указал, что предыдущая встреча Путина и Гросси «была весьма оперативно согласована», и при необходимости «с этим проблем не будет».
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