Гросси заявил о желании встретиться с Путиным

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хочет снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Гросси намерен посетить Россию.

«Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что до конца года может быть достигнуто соглашение о безопасности Запорожской АЭС. Сейчас станция подвергается регулярным обстрелам украинских военных. Контролируют АЭС российские силы.

11 октября Гросси и Путин встречались в России. Они обсудили безопасность Запорожской АЭС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



