Путин пока не планирует встречаться с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эрдоган: зерновая сделка «ушла в историю»
«Пока не появились», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее днем турецкая лира обновила исторический минимум, преодолев психологическую в 27 лир за доллар. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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