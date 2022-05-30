Путин поговорит с Эрдоганом и проведет совещание с членами Совбеза
30 мая 202212:44
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет два международных телефонных разговора и оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, российский лидер поговорит в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Также в середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует Пескова РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru