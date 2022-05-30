Путин поговорит с Эрдоганом и проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет два международных телефонных разговора и оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, российский лидер поговорит в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Также в середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует Пескова РИА Новости.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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