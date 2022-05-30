Путин поговорит с Эрдоганом и проведет совещание с членами Совбеза

В Москве 12 и 13 июня парковки будут бесплатными Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме Завершился суперфинал кадрового конкурса «Лидеры России» Летом в парках пройдут занятия по хоровому пению для участников «Московского долголетия»