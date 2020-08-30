Путин поговорил с Лукашенко по телефону
Президент России Владимир Путин и его белоруссий коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство БелТА в воскресенье, 30 августа.
«Путин позвонил Лукашенко», — говорится в сообщении.
По данным телеканала «Беларусь 1», лидеры обсудили текущую ситуацию в республике. Отмечается, что президенты в разговоре затрагивали и положение дел вокруг Белоруссии.
Напомним, в субботу, 29 августа Путин заявил о признании Россией легитимности выборов президента Белоруссии. 9 августа Александр Лукашенко с результатом 80% голосов избран главой Белоруссии. С тех пор в стране не прекращаются массовые акции протеста.
Масштабная акция оппозиции в Центре Минска запланирована на 14:00 в воскресенье, 30 августа. К площади Независимости стянуты силовики и спецтехника.
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