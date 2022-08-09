Путин поговорил по телефону с президентом Израиля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа состоялась по инициативе Иерусалима. Главы государств обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере «с учетом богатого исторического наследия» отношений РФ и Израиля.
«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России. Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — подчеркнули в Кремле.
Кроме того, Путин и Герцог подтвердили настрой на развитие многопланового взаимодействия Москвы и Иерусалима.
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