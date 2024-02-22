Захарова сообщила о заправке самолета Лаврова в Бразилии

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова заправили в Брализии, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

По словам дипломата, бразильская сторона обеспечила необходимую логистику для заправки воздушного судна.

Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Рио-Де-Жанейро отказались заправлять борт главы МИД РФ из-за американских санкций. Лаврову пришлось лететь в столицу Бразилии на самолете министра иностранных дел страны Мауро Виейры.

В Рио-де-Жанейро 22 февраля прошло заседание министров иностранных дел стран G20, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:БразилияСергей ЛавровМария Захарова

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