Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу, передает ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства прилетел с визитом в республику после посещения Кубы в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров встретится с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, проведет переговоры с главой МИД республики Иваном Хилем Пинто. Планируется, что стороны обсудят состояние и перспективы развития стратегического партнерства двух стран, ключевые темы международной и региональной повестки, координацию РФ и Венесуэлы на международных площадках.
Накануне Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, напоминает RT.
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