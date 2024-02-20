Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника над Брянской областью В ДНР заявили, что ВСУ оставили в Авдеевке много техники и оружия Протестующие польские фермеры перекрыли границу для фур с военной техникой для ВСУ В Госдуму внесут проект о наказании за отрицание геноцида во время ВОВ Группа «Соллерс» первой в стране начнёт производство автомобильных систем безопасности