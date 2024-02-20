Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу, передает ТАСС.

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Глава внешнеполитического ведомства прилетел с визитом в республику после посещения Кубы в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров встретится с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, проведет переговоры с главой МИД республики Иваном Хилем Пинто. Планируется, что стороны обсудят состояние и перспективы развития стратегического партнерства двух стран, ключевые темы международной и региональной повестки, координацию РФ и Венесуэлы на международных площадках.

Накануне Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенесуэлаМИД РФСергей Лавров

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