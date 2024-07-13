Путин подписал закон, обязывающий депутатов согласовывать поездки заграницу

Депутатов и сенаторов теперь будут досрочно лишать мандатов за несогласованный выезд за границу. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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Порядок и сроки согласования поездок обе палаты парламента установят самостоятельно.

Кроме того, Путин отменил «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы от присоединённых осенью 2022 года регионов. «Ценз оседлости» подразумевает, что кандидатом в сенаторы от региона может быть россиянин, постоянно проживающий на территории субъекта в течение пяти лет до выдвижения, либо в совокупности — в течение 20 лет.

Ранее Путин подписал закон, вводящий в России прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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