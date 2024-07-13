Путин подписал закон, обязывающий депутатов согласовывать поездки заграницу
Депутатов и сенаторов теперь будут досрочно лишать мандатов за несогласованный выезд за границу. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Порядок и сроки согласования поездок обе палаты парламента установят самостоятельно.
Кроме того, Путин отменил «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы от присоединённых осенью 2022 года регионов. «Ценз оседлости» подразумевает, что кандидатом в сенаторы от региона может быть россиянин, постоянно проживающий на территории субъекта в течение пяти лет до выдвижения, либо в совокупности — в течение 20 лет.
Ранее Путин подписал закон, вводящий в России прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон, обязывающий депутатов согласовывать поездки заграницу
- Подросток утонул в реке в городе Ачинске Красноярского края
- Под Севастополем локализовали пожар на площади в 4 гектара
- Путин подписал закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ
- МАК: Бортовые самописцы упавшего в Подмосковье SSJ 100 сильно повреждены
- МЧС: В Ставрополе горят 10 дачных домов
- Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
- В Вильнюсе отменили концерт Оливера Три из‑за его участия на Park Live
- В России рост цен на новые авто обогнал инфляцию в два раза
- «Газпром»: Транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru