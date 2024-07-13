Путин подписал закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми.

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Выплата предусмотрена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения.

Согласно предварительным расчетам Минфина, выплату смогут получить работающие родители с месячным доходом до 53 тысяч рублей. Также она предусмотрена для семей, где работает только один родитель, зарабатывая при этом не более 106 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон, вводящий в России прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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