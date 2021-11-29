Путин подписал закон о продлении предельного срока службы генералов армии
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает главе государства оставлять генералов армии, адмиралов флота и маршалов на военной службе до 70 лет. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий документ внес в Госдуму Владимир Путин. До подписания закона, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составлял 65 лет.
Внесение законопроекта было обусловлено тем, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими возникает необходимость продления контракта.
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