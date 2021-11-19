Совфед одобрил закон о продлении предельного срока службы генералов армии
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает президенту оставлять генералов армии, адмиралов флота и маршалов на военной службе до 70 лет.
Соответствующий документ внес в Госдуму Владимир Путин. Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составляет 65 лет.
Внесение законопроекта обусловлено тем, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими возникает необходимость продления контракта. Законопроект предусматривает разрешение президенту оставлять таких военнослужащих на службе до 70 лет.
Ранее инициативу президента поддержала Госдума.
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