Совфед одобрил закон о продлении предельного срока службы генералов армии

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает президенту оставлять генералов армии, адмиралов флота и маршалов на военной службе до 70 лет.

Соответствующий документ внес в Госдуму Владимир Путин. Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составляет 65 лет.

Внесение законопроекта обусловлено тем, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими возникает необходимость продления контракта. Законопроект предусматривает разрешение президенту оставлять таких военнослужащих на службе до 70 лет.

Ранее инициативу президента поддержала Госдума.



