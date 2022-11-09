Путин подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению духовных ценностей

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что к традиционным ценностям относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу».

Также в этот список попали «высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Что касается угроз традиционным ценностям, то, согласно указу, ими являются «деятельность экстремистских и террористических организаций и отдельных СМИ, действия США и других недружественных стран, действия некоторых транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, деятельность некоторых организаций и людей в России».

Документ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.

Ранее Путин ранее подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций, сообщает RT.

