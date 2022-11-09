Путин подписал указ о праздновании 100-летия «Артека»

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2025 году 100-летия международного детского центра «Артек». Документ опубликован на портале правовой информации. Указом правительству поручено подготовить план праздничных мероприятий.

Также в течение шести месяцев правительство должно сформировать оргкомитет по подготовке празднования и утвердить его состав. Правительству также поручено рекомендовать федеральным ведомствам и властям регионов подключиться к подготовке и празднованию юбилея.

«Артек» - международный детский центр на южном берегу Крыма. «Лагерь-санаторий в Артеке» был создан в 1925 году.

