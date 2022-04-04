Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для стран Евросоюза
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Отмечается, что указ был подписан главой государства «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза».
Кроме того, российский лидер поручил Министерству иностранных дел ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и «деятелям искусств», которые покинули после начала специальной военной операции на Украине, сообщает RT.
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