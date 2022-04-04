Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для стран Евросоюза

В частности, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Отмечается, что указ был подписан главой государства «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза».

Кроме того, российский лидер поручил Министерству иностранных дел ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и «деятелям искусств», которые покинули после начала специальной военной операции на Украине, сообщает RT.