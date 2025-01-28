Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской думы.
«Вчера в конце рабочего дня глава администрации... Алексей Логвиненко написал заявление об отставке», — отметил собеседник агентства.
Вопрос об уходе градоначальника со своего поста включили в повестку заседания гордумы 28 января.
Алексей Логвиненко возглавляет администрацию Ростова-на-Дону с 2019 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о его возможной отставке, которые чиновник опровергал.
Накануне глава Химок Дмитрий Волошин покинул должность по собственному желанию, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru