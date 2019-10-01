Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

1 октября 201911:21

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян в ряды российской армии, сообщает RT.

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Предполагается, что с 1 октября по 31 декабря на срочную службу будут призваны 132 тысячи человек. Призывная кампания будет вестись во всех 85 регионах страны.

В свою очередь РИА ФАН отмечает, что 1 сентября вступили в силу поправки закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь мужчины, которые в свое время получили освобождение от службы, при желании смогут снова пройти медицинскую комиссию и отправиться в армию.


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ФОТО: Александр Кряжев
ТЕГИ:Владимир ПутинПризывникиРоссийская Армия