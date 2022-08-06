Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК
Президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетических сферах на фоне недружественных действий других стран и организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в указе, он ориентирован на защиту национальных интересов РФ.
Так, документ вводит запрет на сделки «с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции». Также ограничения касаются компаний-недропользователей, обслуживающих ТЭК фирм, банков из установленного президентом списка, который правительство должно подготовить в течение десяти дней.
При этом в указе отмечается, что запрещенные документом операции могут быть осуществлены на основании специального разрешения главы государства.
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