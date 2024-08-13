Путин подписал указ о создании Морской коллегии России

В России будет создана Морская коллегия, её главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, цель создания коллегии - повышение координации деятельности органов госвласти по реализации национальной морской политики.

Также в задачи органа войдёт обеспечение защиты национальных интересов России в Мировом океане.

Ранее Патрушев заявил, что в состав Морской коллегии войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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