Путин подписал указ о создании Морской коллегии России
В России будет создана Морская коллегия, её главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, цель создания коллегии - повышение координации деятельности органов госвласти по реализации национальной морской политики.
Также в задачи органа войдёт обеспечение защиты национальных интересов России в Мировом океане.
Ранее Патрушев заявил, что в состав Морской коллегии войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru