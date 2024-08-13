Путин внёс трёх кандидатов для выборов на пост губернатора Югры
Президент России Владимир Путин внес в Думу Ханты-Мансийского автономного округа кандидатов на должность главы Югры. Для выбора предложены: временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук, депутат Думы округа Алексей Савинцев, руководитель компании «ЮграНефтеРазведка», депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк.
Глава государства 30 мая своим указом назначил мэра Тюмени Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. Наталья Комарова, которая до этого руководила регионом, ушла в отставку, как было объявлено, в связи с переходом на другую работу.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», главу Югры предстоит избрать депутатам окружной Думы. Заседание состоится 8 сентября, в единый день голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru