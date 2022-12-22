Путин подписал указ о праве кабмина разрешать сделки с подсанкционными лицами

Российское правительство получило право выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок, операций и действий с лицами, включенными в российские санкционные списки. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Примитивизация и буря»: Россия может потерять 35% доходов из-за санкций

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 3 мая 2022 года.

Ранее Росстат сообщил, что в октябре 2022 года прибыль российского бизнеса сократилась в 1,8 раза в годовом выражении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры