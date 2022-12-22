Путин подписал указ о праве кабмина разрешать сделки с подсанкционными лицами
Российское правительство получило право выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок, операций и действий с лицами, включенными в российские санкционные списки. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 3 мая 2022 года.
Ранее Росстат сообщил, что в октябре 2022 года прибыль российского бизнеса сократилась в 1,8 раза в годовом выражении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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