Путин подписал указ о праве кабмина разрешать сделки с подсанкционными лицами

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 3 мая 2022 года.

Ранее Росстат сообщил, что в октябре 2022 года прибыль российского бизнеса сократилась в 1,8 раза в годовом выражении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

