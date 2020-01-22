Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО

Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее сегодня стало известно, что Совет Федерации освободил его от должности генерального прокурора России. О том, что Чайка покидает свой пост стало известно в минувший понедельник, когда Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает RT.