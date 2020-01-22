Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО

22 января 202012:41

Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее сегодня стало известно, что Совет Федерации освободил его от должности генерального прокурора России. О том, что Чайка покидает свой пост стало известно в минувший понедельник, когда Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает RT.

Экс-секретарь СБ Дагестана: Чайка поможет Васильеву в борьбе с «местными олигархами»

Накануне сообщалось, что президент предложил Юрию Чайке пост полпреда президента в СКФО.

Юрий Чайка занял должность генпрокурора России в 2006 году, после чего дважды был переназначен, напоминают Известия.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинЮрий Чайка