Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее сегодня стало известно, что Совет Федерации освободил его от должности генерального прокурора России. О том, что Чайка покидает свой пост стало известно в минувший понедельник, когда Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает RT.
Накануне сообщалось, что президент предложил Юрию Чайке пост полпреда президента в СКФО.
Юрий Чайка занял должность генпрокурора России в 2006 году, после чего дважды был переназначен, напоминают Известия.
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