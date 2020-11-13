Путин подписал указ о гуманитарном центре по карабахскому конфликту
Президент России Владимир Путин подписал указ о Межведомственном центре гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, гуманитарный центр будет создан «в целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры» в зоне конфликта на Южном Кавказе.
Основными функциями межведомственного центра станут содействие возвращению беженцев в места проживания, координация деятельности организаций для гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий, а также помощь властям Армении и Азербайджана в восстановлении гражданской инфраструктуры и условий для нормальной жизнедеятельности в регионе.
Кроме того, новый центр поможет Еревану и Баку во взаимодействии с международными гуманитарными организациями.
В состав межведомственного гуманитарного центра войдут представители Минобороны, МЧС, ФСБ, МИД и «иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».
Ранее Владимир Путин рассказал на гуманитарном совещании по ситуации в Нагорном Карабахе о количестве погибших в результате военных действий.
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