Путин поддержит Дрозденко на выборах губернатора Ленобласти

Российский лидер отметил увеличение численности постоянного населения Ленобласти на 3,4% при небольшом спаде по России в целом. Кроме того, в регионе уровень безработицы ниже, чем по стране, сообщают «Невские новости».

В мае 2012 года заксобрание Ленинградской области по представлению президента РФ наделило Александра Дрозденко полномочиями губернатора региона. В сентябре 2015 года он победил на выборах, набрав 82,1% голосов. Полномочия Дрозденко на посту главы региона заканчиваются в сентябре 2020 года.

