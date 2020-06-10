Путин поддержит Дрозденко на выборах губернатора Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин поддержит Александра Дрозденко а выборах губернатора Ленинградской области. Об этом он сообщил в среду во время рабочей встречи по видеосвязи с главой Ленинградской области.

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Российский лидер отметил увеличение численности постоянного населения Ленобласти на 3,4% при небольшом спаде по России в целом. Кроме того, в регионе уровень безработицы ниже, чем по стране, сообщают «Невские новости».

В мае 2012 года заксобрание Ленинградской области по представлению президента РФ наделило Александра Дрозденко полномочиями губернатора региона. В сентябре 2015 года он победил на выборах, набрав 82,1% голосов. Полномочия Дрозденко на посту главы региона заканчиваются в сентябре 2020 года.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыАлександр ДрозденкоЛенинградская Область
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