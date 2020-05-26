Путин одобрил выдвижение главы Брянщины Богомаза на новый срок

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил намерение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться в этом году на занимаемый пост на новый срок. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей беседы с главой региона в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, он считает правильным такое решение губернатора, однако, в конечном счёте, решение примут граждане в ходе выборов. Президент обратил внимание на то, что область показывает положительный результат почти по всем показателям за время руководства ею Богомазом, который возглавил Брянщину с 2015 года.

Например, рост объема валового регионального продукта за 2018 - 2019 годы оказался выше, чем в среднем по стране - 5,3%. Такая же картина наблюдается в промышленного производства (+18,3%), увеличении оборота внешней (+25,8%) и розничной (7,1%) торговли. Во всех случаях областные показатели примерно вдвое лучше общероссийских.

