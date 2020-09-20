Путин поддержал предложение Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии

По словам Пескова, президенты достигли договоренностей о создании рабочей структуры по изменению конституции.» Со стороны Лукашенко подучено подтверждение его намерений идти по пути изменения конституции» и «запустить этот полноформатный процесс конституционных изменений».

Официальный представитель Кремля отметил, что конституционная реформа в Белоруссии – сугубо внутреннее дело этой страны, которое не приемлет вмешательства извне. Поэтому называть параметры и сроки проведения реформы тоже рано.

Основными темами встречи двух лидеров стало также развитие двусторонних отношений меду Россией и Белоруссией, укрепление торгово-экономического сотрудничества, отметил Песков. Он также подчеркнул, что беседа была длительной по времени и конструктивной.

