Путин поддержал переизбрание Байдена

Президент России Владимир Путин одобрил заявление главы США Джо Байдена о намерении повторно выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах осенью 204 года. Об этом Путин заявил в ходе форума ВТБ Капитал «Россия – зовёт».

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Президент России отметил, что уровень управляемости в США значительно снизится, если страна уже сейчас начнёт подготовку к выборам. «Президент США не нуждается в моих оценках, но, думаю, что он поступил абсолютно верно», – подчеркнул Путин.

На форуме Президент России также заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на третий президентский срок в 2024 году. В то же время Путин отметил, что наличие у него права избираться стабилизирует ситуацию в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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