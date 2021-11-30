Путин поддержал переизбрание Байдена

Президент России отметил, что уровень управляемости в США значительно снизится, если страна уже сейчас начнёт подготовку к выборам. «Президент США не нуждается в моих оценках, но, думаю, что он поступил абсолютно верно», – подчеркнул Путин.

На форуме Президент России также заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на третий президентский срок в 2024 году. В то же время Путин отметил, что наличие у него права избираться стабилизирует ситуацию в стране.

