Путин поддержал намерение Развожаева переизбираться губернатором Севастополя

Эта тема была поднята в ходе рабочей беседы Путина и Развожаева по видеосвязи. Президент констатировал, что за последние годы сделано немало. Он также подчеркнул, что Севастополь исторически всегда играл особую роль в жизни страны.

Президент назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 11 июля 2019 года. 13 сентября 2020 года он был избран главой города при поддержке 85,72 % избирателей при явке около 49%. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале февраля 2025 года Развожаев включен в состав госсовета РФ.

