Путин поддержал намерение Развожаева переизбираться губернатором Севастополя

Президент России Владимир Путин одобрил планы руководителя Севастополя Михаила Развожаева пойти на новы срок, для чего выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города федерального подчинения в сентябре текущего года. Глава государства пожелал ему удачи.

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Эта тема была поднята в ходе рабочей беседы Путина и Развожаева по видеосвязи. Президент констатировал, что за последние годы сделано немало. Он также подчеркнул, что Севастополь исторически всегда играл особую роль в жизни страны.

Президент назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 11 июля 2019 года. 13 сентября 2020 года он был избран главой города при поддержке 85,72 % избирателей при явке около 49%. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале февраля 2025 года Развожаев включен в состав госсовета РФ.

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Фото: kremlin.ru
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