Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе из-за разлива мазута

Режим Чрезвычайной ситуации в Севастополе повышен до федерального уровня в связи с катастрофой двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря и разливом мазута. Об этом объявлено по итогам заседания комиссии правительства под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

Ввести такой режим попросил губернатор города федерального подчинения Михаил Развожаев. Согласно последним обновленным данным, в Севастополе собрано и вывезено около 404 тонн загрязненного песка и грунта.

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До этого в городе-герое действовал режим ЧС регионального характера. Такие же режимы, наряду с федеральным, введены в Краснодарском крае, Крыму.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», откачку топлива из кормы танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у порта Тамань, предполагается закончить к утру понедельника, 27 января. Такие новые сроки назвал вице-премьер, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Виталий Савельев. Ранее процедуру планировали завершить 26 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьМЧССевастополь

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