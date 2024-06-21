Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда и письменный набор с росписью

Во время своего визита в Пхеньян Владимир Путин вручил председателю государственного совета КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. Соответствующие фотографии опубликовало агентство ЦТАК.

На фотографиях, где российский президент показывает свои подарки северокорейскому лидеру, виден портрет молодого Ким Ир Сена в рамке — первого лидера Северной Кореи.

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На снимках Путин также показывает Ким Чен Ыну письменный набор с палехской миниатюрной росписью. На изображении видны башни и купола храмов. Набор включает в себя ручку и три декорированные подставки для письменных принадлежностей.

Владимир Путин впервые за 24 года посетил КНДР и стал первым мировым лидером, посетившим Северную Корею после пандемии. В своей статье, опубликованной в главной государственной газете Северной Кореи «Нодон синмун» перед прибытием, Путин осудил политику США как неоколониалистскую диктатуру и похвалил Ким Чен Ына за сопротивление экономическому давлению со стороны Запада, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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