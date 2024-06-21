Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда и письменный набор с росписью

Во время своего визита в Пхеньян Владимир Путин вручил председателю государственного совета КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. Соответствующие фотографии опубликовало агентство ЦТАК.

На фотографиях, где российский президент показывает свои подарки северокорейскому лидеру, виден портрет молодого Ким Ир Сена в рамке — первого лидера Северной Кореи.