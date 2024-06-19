Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус» и чайный сервиз

«Мы подарили машину под названием "Аурус"», — отметил Ушаков, уточнив, что это уже второй подаренный Ким Чен Ыну автомобиль.

Также российская сторона преподнесла лидеру КНДР адмиральский кортик и «очень красивый» чайный сервиз.

При этом Ушаков не стал уточнять, какие подарки презентовали Владимиру Путину. Помощник президента лишь указал, что они «тоже хорошие» и связаны с изображением политика.

«Несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сообщил Ушаков.

Ранее Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пишет 360.ru.

