Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус» и чайный сервиз
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Мы подарили машину под названием "Аурус"», — отметил Ушаков, уточнив, что это уже второй подаренный Ким Чен Ыну автомобиль.
Также российская сторона преподнесла лидеру КНДР адмиральский кортик и «очень красивый» чайный сервиз.
При этом Ушаков не стал уточнять, какие подарки презентовали Владимиру Путину. Помощник президента лишь указал, что они «тоже хорошие» и связаны с изображением политика.
«Несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сообщил Ушаков.
Ранее Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пишет 360.ru.
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