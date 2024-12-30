Путин починил свои часы с помощью ручки

Глава государства Владимир Путин починил свои наручные часы с помощью ручки, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Это произошло во время заседания на саммите Евразийского экономического союза. По его словам, президент, используя подручный инструмент в виде ручки, решил починить все сам.

Когда начал выступать иностранный участник мероприятия, Путин взял наушник, чтобы слушать перевод, а во время телемоста президент РФ параллельно с починкой часов следил за экраном.

Ранее стало известно о споре Лукашенко и Пашиняна на заседании саммита ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Президент РФВладимир Путин

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