Путин починил свои часы с помощью ручки
Глава государства Владимир Путин починил свои наручные часы с помощью ручки, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Это произошло во время заседания на саммите Евразийского экономического союза. По его словам, президент, используя подручный инструмент в виде ручки, решил починить все сам.
Когда начал выступать иностранный участник мероприятия, Путин взял наушник, чтобы слушать перевод, а во время телемоста президент РФ параллельно с починкой часов следил за экраном.
Ранее стало известно о споре Лукашенко и Пашиняна на заседании саммита ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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