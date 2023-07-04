Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа
Российский лидер Владимир Путин на саммите ШОС поблагодарил страны организации за поддержку действий по защите конституционного строя России в период вооруженного мятежа, передает РИА Новости.
Он отметил, что организация привержена созданию справедливого равноправного миропорядка.
Саммит организации проходит в Нью-Дели в онлайн-формате. Председателем встречи выступает премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Тема мероприятия — «На пути к безопасному ШОС». По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов.
Кроме того, встреча ознаменуется присоединением Ирана к организации в качестве ее полноправного члена. Члены ШОС также официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии вступить в объединение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru